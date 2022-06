Ivoriaan Mamadou Koné verruilt KAS Eupen voor KMSK Deinze

“Mamadou Koné is een dynamische speler die ons verschillende mogelijkheden in de aanval kan bieden, want hij kan als spits of als vleugelspeler spelen. Hij weet hoe het Belgische voetbal werkt door zijn verleden bij KAS Eupen en hij heeft daarbovenop ook internationale ervaring, wat zeer goed is voor de kleedkamer. Hij past perfect bij de identiteit die de club op het veld wil laten zien”, zei Adrián Espárraga, sportief directeur bij Deinze.

“Nadat ik van Adrián over het project gehoord had, werd ik verleid door de uitdaging om de ambities van de club waar te maken. Vanaf dit seizoen hoop ik aantrekkelijk voetbal te spelen met een geweldig team en aan het einde van het seizoen te kunnen vechten voor mooie dingen”, aldus Koné.

De 30-jarige Koné voetbalde sinds 2020 bij KAS Eupen, na een eerdere uitleenbeurt van een half jaar in 2018. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de ploeg uit de Oostkantons en wist daarin zes keer te scoren. (belga)