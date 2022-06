Oplichter mildert prijs bij Ikea Hasselt door etiketten te overplakken

De vestiging van IKEA in Hasselt. — © Serge Minten

Een vijftigjarige man uit Hoei is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 10 maanden cel voor oplichting. Op 31 maart ging hij shoppen bij Ikea in Hasselt en probeerde zijn rekening te milderen door etiketten van goedkopere producten op zijn meubilair te plakken.

Het was redelijk opzichtig wat de oplichter probeerde. Aan de kassa tikte zijn producten af op 59,94 euro terwijl de normale winkelwaarde 597 euro was. Er gingen enkele alarmbellen af bij de winkelverantwoordelijke waarna de politie op de proppen verscheen. Op basis van de dader zijn verklaringen en de vaststellingen door de agenten was de schuld van de vijftiger overduidelijk. Hij stuurde zijn kat naar het proces waarna de rechter hem tien maanden cel en 800 euro boete oplegde voor een gebrekkig norm- en waardenbesef. (GeHo)