HERBELEEF. Roberto Martinez praat voor het eerst sinds blamage tegen Nederland: “De wedstrijd was gelijker dan het resultaat toont”

Martinez: "De wedstrijd was gelijker dan het resultaat toont"

Over de nederlaag tegen Nederland: "Het is belangrijk om terug te kijken op de wedstrijd. De eerste 25 minuten waren zeer sterk, we hadden controle over de wedstrijd. En plots zakte onze defensieve intensiteit. Maar je verdedigt in het moderne voetbal met elf spelers, dat is dus niet enkel te wijten aan de verdediging. Als je naar de fysieke statistieken kijkt zie nochtans dat het proleem daar niet lag, het is duidelijk dat we wel degelijk wilden winnen. De wedstrijd was eigenlijk gelijker dan je zou denken als je naar het resultaat kijkt. Nu is het belangrijk dat we de wedstrijd tegen Nederland gebruiken in de volgende wedstrijden."