Tiktokkers in de ban van geheime symbolen in Zara-kleding: helpt deze hack je bij het vinden van de juiste maat?

Zara-fans op TikTok zijn ervan overtuigd: de Spaanse modeketen wil met minuscule symbooltjes in het etiket iets zeggen. Een driehoekje, cirkel of vierkant zou verklappen dat een stuk klein, ruim of op maat valt, maar volgens ex-medewerkers staan de figuren voor iets anders.

Een zwartgekleurd vierkant in het Zara-etiket? Dan valt het kledingstuk op maat. Een driehoekje duidt op een stuk dat eerder klein tailleert, terwijl een cirkel zou aangeven dat je een ruim model vast hebt. Mind blowing, zo verwoordt het TikTok-account We are her style de ontcijfering van de icoontjes.

Alleen zit er volgens ex-medewerkers van de modeketen helemaal geen verscholen matensysteem achter. Dat laten sommigen onder hen weten in een reactie onder de bijna tachtigduizend keer bekeken TikTok-video. “De verschillende symbolen staan ​​voor verschillende collecties”, staat er. De markeringen bestaan zodat medewerkers kleren op de juiste locatie in de winkel kunnen (terug)leggen. Items met een cirkel op het etiket horen bij de damescollectie, de driehoekjes moeten naar de afdeling TRF en stuks met een vierkant komen bij de basics terecht. (Lees verder onder de video)

Al is de link tussen de icoontjes en kledingmaten volgens andere medewerkers niet helemaal onbestaande. “Ik werk bij Zara en hoewel de symbolen worden gebruikt om de drie verschillende collecties te onderscheiden, heb ik gemerkt dat de maatvoering ook zo werkt. Normaal gesproken moet je een maat groter nemen in TRF (een lijn die focust op een jonge doelgroep, red.), een maat kleiner bij Woman, en valt Basic op maat.”