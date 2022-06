Geladen bestelwagen en recept aangetroffen: vijf jaar cel voor drugslab in Hamont-Achel

Een Peltenaar (60) en een man uit Zutendaal (43) zijn elk tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel, veroordeeld voor het runnen van een drugslab. In een loods nabij de Lozenweg in Hamont produceerden ze XTC.

Speurders rolden het lab eind juli vorig jaar op. Geruime tijd hielden ze de loods in de gaten nadat er al enkele maanden veel beweging was. Er hing ook een synthetische geur die wees op de aanmaak van drugs. Tijdens de inval leek het erop dat de verdachten hun productie aan het verhuizen waren. Er stond een geladen bestelwagen, vol met materialen voor de aanmaak van MDMA of XTC. Daarnaast bevonden zich ook meerdere diepvriezers in het pand om het productie- en kristallisatieproces te versnellen. Er werd niemand aangetroffen.

De huurder bleek een Nederlander uit Zutendaal te zijn. Hij bekende huurgelden van de Peltenaar, eveneens een Nederlander, te ontvangen. Een huiszoeking in het appartement van die laatste leverde onder een kaartje op met daarop het recept voor het smelten van een aanmaakstof. De man zette het ook op een lopen toen hij in de gaten had dat de politie de loods in de gaten hield. Hierdoor moesten de speurders versneld ingrijpen. Bankonderzoek, telefoniegegevens en het track- & tracesysteem in de gebruikte wagens maakten de schuld van het duo duidelijk.

Verder onderzoek wees uit dat de daders behoorden tot een Nederlandse groepering, maar de opdrachtgevers werden nooit in kaart gebracht. Het komt het duo op elk 5 jaar cel en 16.000 euro boete, telkens met de helft, te staan. Om van het uitstel te kunnen genieten, moeten ze het drugsmilieu vermijden en een job zoeken. (geho)