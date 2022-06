Vernieuwde GP Jef Scherens moet WK van 2021 jaarlijks doen herleven

Waar de wedstrijd voorheen over plaatselijke ronden ging, maakt men nu eerst een lus voor men aan zes plaatselijke ronden in de universiteitsstad begint. Met Ride Leuven, eveneens op 7 augustus, komen ook de recreatieve fietsers aan hun trekken, naast de G-sporters.

Jasper Stuyven heeft het ambassadeurschap van de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens aanvaard. In een videoboodschap gaf hij het volgende mee: “Vorig jaar hebben we een ongelooflijk wereldkampioenschap gehad in Leuven. Een ongezien volksfeest. Machtig ook om mee te maken als renner zelf. Als Leuvenaar ben ik dan ook heel blij dat dit WK jaarlijks zal herdacht worden met de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens. Dit jaar zal dat gedaan worden op 7 augustus. Als ambassadeur nodig ik ook iedereen hiervoor graag uit en je kan ook de Ride of Leuven zelf mee doen en daarna supporteren voor de profs.” Stuyven won de GP Jef Scherens in 2018. Hij is momenteel aan de slag in de Dauphiné.

“De Tour of Leuven zal een groot wielerfeest worden dat mensen samenbrengt”, zei burgemeester Mohamed Ridouani. “Het WK wielrennen in 2021 was een schitterend event, voor de koers en voor Leuven. We toonden de hele wereld dat onze stad alles in huis heeft om voor een fantastische apotheose te zorgen. Op dat elan gaan we nu verder met de Leuvense wielerklassieker Poeske Scherens. Met de Flandrienlus en de 37 hellingen geven we deze wedstrijd onder de naam Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens een nieuwe adem.”

Het parcours kreeg een fikse opsmuk. Na de start maken de renners een lus, van 115 kilometer, rond de stad Leuven. Er zijn passages in Bertem, Huldenberg, Overijse, Tervuren, Oud-Heverlee en Bierbeek om zo weer naar Leuven af te draaien waar nog eens zes plaatselijke omlopen wachten van elk 13,9 kilometer. Daarin zitten telkens de beklimmingen van de Keizersberg, Leopold Decouxlaan, Wijnpersstraat en de Sint-Antoniusberg. Na 199,3 kilometer kennen we op de Bondgenotenlaan de opvolger van Giacomo Bonifazio. De Italiaan haalde het vorig jaar voor de Fransman Nacer Bouhanni en Gianni Vermeersch. De start van de Tour of Leuven wordt gegeven op de Grote Markt. (belga)