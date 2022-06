Pakt Van Aert revanche voor gemiste kans van maandag? “Ik moet zien te overleven tot op twee kilometer van de finish”

Wout van Aert hoopt op revanche voor de gemiste ritwinst maandag in de tweede etappe van de Dauphiné. De derde etappe dinsdag biedt sprintkansen als hij de slothelling overleeft. En woensdag is er een tijdrit van 31,9 kilometer.

Wout van Aert pakte in de eerste etappe van de Dauphiné meteen de ritwinst, maar in de tweede etappe liep het mis: de vluchters werden net niet gegrepen waardoor Van Aert voor de zesde plaats sprintte en zijn gele leiderstrui kwijt was.

“Er zit één voordeel aan de gemiste rit: het is nu aan een andere ploeg om de leiding en de gele trui te verdedigen. Dat is een makkelijkere situatie dan een dag eerder. Maar we moeten present zijn op de slotklim, dus we zullen van onze eigen kracht moeten uitgaan.”

Op het einde van de derde etappe is het 6,2 kilometer klimmen aan 5,6 procent gemiddeld richting aankomst in Chastreix-Sancy. Toch heeft Wout van Aert wel degelijk prima winstkansen. “Het zal overleven zijn tot twee kilometer van de finish, dan wordt het inderdaad vlakker. Er is een kleine afdaling en dan gaat het opnieuw bergop naar de finish.”

© BELGA

Van Aert zit naar eigen zeggen niet meer in zijn maag met de gemiste kans van maandag. “Ik was eerst teleurgesteld, maar na de koers probeer ik vooral te denken wat we beter hadden kunnen doen. Het heeft geen zin om te blijven hangen in de teleurstelling.”

Met de tijdrit Van Aert woensdag opnieuw kans op winst en het heroveren van de leiderstrui. “Ik heb het parcours enkel nog online gezien, dus ik ben benieuwd, maar het wordt een lange inspanning. In de Tour ben ik minder bezig met die lange, tweede tijdrit, maar wel met de eerste, korte tijdrit in Kopenhagen, waar ik dicht wil eindigen. Dat is een heel andere inspanning, onder de twintig minuten. Hier in de Dauphiné is het een langere inspanning op de drempel (dus niet volledig in het rood, nvdr.). Ik heb nog niet nagedacht over het heroveren van de gele trui, ik wil vooral nog een rit winnen, maar die gele trui kan een logisch gevolg zijn.”

LEES OOK. Zondag hoogdag, maandag baaldag voor Wout van Aert: “We zijn niet van plan ons hier stikkapot te rijden”

In Parijs-Nice zei Wout van Aert dat hij geen noemenswaardige wijzigingen had aangebracht aan zijn tijdritfiets van vorig seizoen. “Dat is ook nu het geval, hij staat nog steeds op punt. (lacht) Dat was in Parijs-Nice ook het geval (Van Aert won er de tijdrit, nvdr.). In het voorjaar was dat de enige tijdrit, dus toen had ik weinig specifiek getraind op mijn tijdritfiets, nu heb ik op hoogtestage in de Sierra Nevada meer op de tijdritfiets gereden.”