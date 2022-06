Winnares Koningin Elisabethwedstrijd komt naar Hasselt en Kasteel Hex

Hasselt/Heers

De Zuid-Koreaanse Hayoung Choi, die zaterdagavond de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello won in de Brusselse Bozar, komt twee keer concerteren in Limburg. Op vrijdag 10 juni speelt ze in Heers in het kasteel van Hex werk van Janáček, Schubert en Britten. En op 24 juni staat in het cultuurcentrum Hasselt werk van Schumann, Tchaikovsky en Shostakovich op het programma als ze er samen speelt met de andere Koningin Elisabethlaureaten Marcel Johannes Kits en Yibai Chen. Info en tickes via b-classic.be (Hex) en ccha.be. cru