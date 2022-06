Kimmer Coppejans sneuvelt meteen tegen topreekshoofd in Lyon

Kimmer Coppejans (ATP 278) heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de eerste ronde van het Challengertoernooi in het Franse Lyon. De 28-jarige Oostendenaar verloor na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-3) van het Argentijnse topreekshoofd Federico Coria (ATP 65).

Coppejans had zich de voorbije dagen met winst in twee kwalificatierondes weten te plaatsen voor de hoofdtabel in Zuidoost-Frankrijk. Hij is er als enige Belg actief. Het is al het achtste Challenger-toernooi op een rij dat Coppejans niet door de openingsronde geraakt. (belga)