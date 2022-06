GEPROEFD. Voetjes onder tafel bij een ex-voetbalprof die zijn hart verloren heeft aan la douce France

Frans en Belgisch, het is haast een cliché geworden voor een niet al te gewaagde keuken met lokale producten en een snufje nouvelle cuisine. In La Bonne Vie in Hasselt geeft chef Geert Coninx er zijn eigen, herkenbare interpretatie aan.

Wat doet de gemiddelde voetbalprof na zijn carrière? Rentenieren, (hulp)trainer worden, jong talent scouten of een café openen. Maar chef worden van een gastronomisch restaurant? Nog niet vaak gezien. Geert Coninx (43) is een van de uitzonderingen. Hij voetbalde onder meer bij Heusden-Zolder en OH Leuven en vermeed het zwarte gat door in Oudsbergen samen met zijn echtgenote Nadia B&B annex restaurant Le Petit Chateau te openen.

“Maar we wilden graag naar de stad en ontdekten een leuk pand in het centrum van Hasselt”, zegt hij. En dus openden ze op 9 juni van vorig jaar La Bonne Vie. Nog vóór het eerste hapje merk je dat ze hun hart verloren hebben aan Frankrijk. Als je achtereenvolgens Hier encore van Charles Aznavour en Alexandrie Alexandra van Claude François op de achtergrond hoort, weet je dat je alleen maar chansons uit het land van Marianne mag verwachten en dat de kaart Frans getint zal zijn.

Daarover zegt Gault&Millau 2022 het volgende: “Een en al verfijning die met een eerste opname in de gids al meteen een muts verdient.” Die finesse zien we in de amuses: kroket van prei en zalm, een goed gekruid butternutsoepje en een met krabmousse gevuld koekje.

Het voorgerecht: een verrassende variant op de boudin blanc uit Lyon. — © Luc Daelemans

Het voorgerecht dan, een variant op de boudin blanc uit Lyon: gegrilde witte pens van de bekende slager Dierendonck met huisgemaakte pickles. Een verrassende combinatie. Als hoofdgerecht zagen we een mooie moot leng – kabeljauwachtige vis met een vaste structuur en helderwit vlees – in een beurre blanc met haringkaviaar, lentegroenten en een toef puree op ons bord verschijnen. Eenvoudig, maar smaakvol. We rondden af met een citroentaartje, gegarneerd met een crumble van meringue.

Conclusie: in La Bonne Vie kun je lekker eten zonder je rekening te plunderen. Voor een driegangenmenu met hapjes, twee glazen wijn en een kop koffie betaalden we 56 euro per persoon. Het is een uitdaging om voor hetzelfde geld een gelijkaardige lunch te vinden.

Waarom hier uiteten?

1. Kleine, maar mooie en betaalbare wijnkaart. Voor een fles huiswijn (wit, rood, rosé) betaal je 30 euro (5,50 euro per glas). De duurste wijn kost 55 euro. Wij dronken een glas huiswijn en een glas viognier (8,50 euro).

2. Huiselijk interieur met parketvloer, natuurhouten tafels, makkelijke kuipstoelen met stijlvolle stofbekleding, zwart-witfoto’s en een wijnvat als servicetafel. Mooi terras.

3. De kaart is beperkt: twee voor-, tussen- en hoofdgerechten en één dessert of een kaasplankje. Dat heeft het voordeel dat de chef met verse producten kan werken en dat zijn mise-en-place overzichtelijk blijft.

Adres

Aldestraat 48, Hasselt

Open

vr-di 12 en 18 uur

Info

www.la-bonne-vie.be0473/40.35.47