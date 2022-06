Premie voor trekpaardenveulens verstrengd “om te vermijden dat ze in Japan eindigen als sushi”

Op de jaarmarktweide in Herne werd maandag Dina voorgesteld, een bruinschimmel merrieveulen met als volledige naam ‘Dina van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant’. Dina is het duizendste trekpaardveulen dat geniet van de veulenpremie die de provincie Vlaams-Brabant sinds 2011 uitschrijft. Opvallend: die premie werd hervormd nadat enkele veulens die verkocht waren aan Japanners op de menukaart belandden als sushi.

Dina huppelt dartel achter haar moeder Lily van de Brandthoeve. Het veulen werd geboren op 25 maart en woog bij de geboorte 85 kilogram. Frederik Feytens uit Sint-Agatha-Rode is de trotse eigenaar. “Mijn vader is als hobbykweker van trekpaarden begonnen met een veulen in 1988”, vertelt Frederik.

“Ik heb de microbe van hem meegekregen. Vandaag hebben we vier trekpaarden staan en twee veulens. Twee merries zijn drachtig. De paarden worden ingezet om op te rijden en om de koets te trekken. Af en toe wordt er ook mee gewerkt op het veld of in het bos. Ze zijn daarvoor getraind en doen dat graag. We houden van Brabantse trekpaarden omdat het zo’n mooie, vriendelijke en rustige dieren zijn.”

Effect merkbaar

Omdat er de jongste jaren steeds minder veulens werden geboren en om te vermijden dat het trekpaard op een dag ooit zou verdwijnen nu zijn economische functie steeds kleiner wordt, besliste de provincie Vlaams-Brabant in 2011 om per geboren veulen een premie van 500 euro uit te geven. Dina was het duizendste veulen dat de premie kreeg en als suffix in haar naam ook ‘van Brabant’ mag toevoegen.

“Deze premie lijkt misschien niet zo groot. De fokker kan er enkel de dekkosten mee betalen maar toch merken we dat ze wel effect heeft”, zegt Johan Vereertbrughen, voorzitter van de Vereniging van het Brabants Trekpaard. “Sinds Vlaams-Brabant de premie uitreikt zijn we opgeklommen van 67 naar 110 veulens per jaar in de provincie. Hiermee doen we het beter dan de andere provincies die het aantal veulens nog steeds zien dalen.”

Bekwaamheidsproef

Sinds enige tijd hervormde de provincie de veulenpremie en splitste ze in twee delen. De eerste uitbetaling gebeurt bij de geboorte, de tweede op latere leeftijd wanneer het jonge trekpaard slaagt in een bekwaamheidsproef. “Het is een manier om kwekers er ook toe aan te zetten de trekpaarden op te leiden en ze in te zetten voor een aantal doeleinden”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “We hebben deze opsplitsing ingevoerd toen we merkten dat een aantal jonge dieren verkocht werden aan Japanners, waar ze blijkbaar als sushi op de menukaart belandden ter vervanging van verboden walvisvlees.”

Liefhebbers van Brabantse trekpaarden kunnen ook woensdag 8 juni hun hartje ophalen in het domein van Huizingen. Van 13 tot 17 uur organiseert de provincie hier een demonstratiedag. Er wordt getoond wat vandaag de inzetmogelijkheden zijn van Brabantse trekpaarden zijn in de landbouw voor de hopteelt, de duurzame bosbouw, de zorgsector en het groenonderhoud in het provinciedomein. Kinderen kunnen er woensdag meerijden met de huifkar of op een vliegend tapijt zitten.