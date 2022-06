Horrorhuis van Dutroux wordt afgebroken (behalve de horrorkelder)

Met meer dan tien jaar vertraging gaat het meest verguisde huis van België dinsdag eindelijk tegen de vlakte. De plek waar de woning van Marc Dutroux staat, in de Avenue de Philippeville 128 in Marcinelle, verandert tegen eind volgend jaar in een parkje. Een soort hangende tuin, als blijvende herinnering aan wat er midden jaren 90 gebeurde. De kelder van het huis – waar Julie, Melissa, Ann, Eefje, Sabine en Laetitia werden opgesloten – verdwijnt niet. De werkzaamheden zouden een maand duren.