Gazzetta: “Nieuwe Chelsea-baas bespreekt uitleenbeurt van Lukaku met Tuchel, privéjet klaar om Romelu naar Londen te vliegen ”

De nieuwe clubeigenaar van Chelsea, Todd Boehly, zal morgen of donderdag met trainer Thomas Tuchel de mogelijkheid bespreken om Romelu Lukaku komend seizoen uit te lenen, zo schrijf La Gazzetta dello Sport. De Rode Duivel was het voorbije seizoen immers niet de eerste keuze van de Duitse coach. Daarna is het aan Lukaku om zijn zegje te doen over hoe hij komende seizoen ziet. Lukaku ontbreekt morgen wegens een enkelblessure tegen Polen.