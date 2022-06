Onderwijskoepels en minister Weyts in de clinch over lerarentekort: “Er gebeurt al jaren niets”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts ligt in de clinch met het katholieke en gemeenschapsonderwijs. De koepels vinden dat de N-VA-minister te weinig doet om het lerarentekort aan te pakken en dringend met een noodplan op de proppen moet komen. Volgens Weyts heeft hij dingen in beweging gekregen die tot voor kort ondenkbaar waren in het onderwijs. Maar ook zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering - CD&V en Open VLD - vinden dat de minister de handen aan de ploeg moet slaan.