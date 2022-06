St@rtbaan onthaalt fietsende kinderen en ouders op applaus

Basisschool De St@rtbaan is één van de enige scholen in Limburg die al jaren deelneemt aan de Nationale Applausdag voor de fietser. Verkeersmascotte St@rtman wil op deze manier de fietsers bedanken en wil de anderen warm maken om met de fiets naar school te komen.Auto’s zijn op deze dag niet welkom in de buurt van De St@rtbaan. Het LO-team had op de speelplaats een leuk verkeerspark voorzien waar zowel jong als oud hun fietsbehendigheid mochten tonen. Er ontstond al vlug een file, want 212 fietsers passeerden de revue. Als beloning kregen ze een fietsbel en een banaan. De St@rtman was duidelijk in zijn nopjes en kijkt al uit naar de volgende veilige verkeersactie.