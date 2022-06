Neos Kinrooi op vierdaagse naar zee

"Na een korte tussenstop kwamen we aan op de markt in Sint-Niklaas, het grootste marktplein van België met het mooie stadhuis en daarvoor het standbeeld van Sint Nicolaas. Na een terrasje wandelden we naar het Neoshuis in de Mercatorstraat 92 waar we werden verwacht rond 12.30 uur. Martin De Loose, directeur Neos Nationaal en zijn team verwelkomden ons hartelijk. Na de lunch rond 14 uur vertrokken we met de bus naar Nieuwpoort waar we het Westfront bezochten. Op de derde dag vertrokken we, na het lekker ontbijt, met de bus naar Ieper waar we het museum Flanders Fields bezochten. Op de terugweg naar Ter Helme stopten we aan de Sint-Sixtusabdij van West Vleteren, in de volksmond de 'trappistenabdij' genoemd om er te genieten van een lekkere trappist. Op de terugreis hielden we halt voor een bedrijfsbezoek aan een struisvogelboerderij Schobbejaks. Alles van de struisvogel wordt gebruikt , de eierschalen, veren, vlees, de huid voor leder tot de beenderen."