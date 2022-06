DC80 kan eindelijk jubileum vieren

In stadsfeestzaal Nieuwenborgh startte het jubileumfeest met een promotie workshop voor zowel leden als niet-leden.Het hoogtepunt van de samenkomst was de academische zitting tijdens dewelke de historiek van de dansclub grondig belicht werd.Voor een vereniging is een jubileum een historisch moment, niet uitsluitend om achterom te kijken, maar de gelegenheid om vooruit te blikken.Voorzitter Prata Cosimo benadrukte dat DC80 steeds rekenen kon op toegewijde dansleraars, voorzitters en bestuursleden. Als oudste lid, medestichter en bestuurslid van het eerste uur mocht Jeanne Peters een mooie bloemenruiker in ontvangst nemen. Tijdens de receptie werden de hoogdagen van de club herbeleefd. De Stokkemer dansvereniging floreert en telt momenteel 160 leden.