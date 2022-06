‘Mamma Mia’, suikkerrock en Herman van Veen: voor deze toppers reserveer je best nu al

Keuze te over met een tjokvolle festivalagenda, zou je denken. Maar je stoot natuurlijk niet graag op het bordje uitverkocht. Reserveer dus maar op tijd. O ja stippel je route goed uit, want in dit lijstje staan al twee evenementen die van locatie veranderen.

Musical: Hits van ABBA

Het wordt een muzikaal feest met de grootste hits van ABBA, maar ook een romantische komedie. De musical Mamma Mia wordt hernomen, zij het deze keer zonder mondmaskers en op volle zaalcapaciteit. In de topcast zien we o.a. Ann Van den Broeck en Stany Crets, maar ook Evi Hanssen, die voor het eerst in zo’n productie opduikt.(agr)

Mamma Mia, op 16/9 om 20 uur, op 17/9 om 15 en 20 uur, en op 18/9 om 20 uur, Trixxo Theater, Hasselt. Info: www.tixxo-theater.be

Festival: Tienen om te zien

Aan de achterzijde van de Tiense Suikerraffinaderij ligt een groot terrein waar in de herfst bieten worden geleverd. Dat wordt nu de nieuwe locatie van Suikerrock. De affiche is heel divers, met namen uit alle mogelijke genres. Dat bewijst onze summiere greep: The Sisters of Mercy, De Mens, The Chemical Brothers, Niels Destadsbader en Chibi Ichigo (foto). (agr)

Suikerrock, van 28 tot 31 juli, aan de Tiense Suikerraffinaderij, Bietenplein, Tienen. Info: www.suikerrock.be

Chibi Ichigo. — © rr

Theater: Ernstig clownesk

Hij is 76, maar dat zal je niet merken als hij op de planken staat. Elke avond weer enthousiast. Als geen ander wisselt Herman van Veen het clowneske af met doodernstige fragmenten. Na wat coronavertraging doet hij een tournee die acht keer in Vlaanderen halt houdt, maar slechts één keer in Limburg. Hou je dus al maar klaar voor de verkoop die op 20 juni om 10 uur begint. (agr)

Dat kan je wel zien, Herman van Veen, op 16/9, De Velinx Tongeren. Info: www.develinx.be

© Pim Ras

Festival: Minder dagen, meer podia

In 21 edities in Bree uitgegroeid van een klein evenement tot een van de grootste exotische muziekfestivals van de Benelux is het Afro-Latino Festival aan een nieuw hoofdstuk toe. Men verhuist naar Genk en gaat van drie naar twee dagen, maar wel met meer podia. Op de main stage staan o.a. de Cubaanse reggaetongroep Gente de Zona (foto) en de Colombiaanse singer-songwriter Juanes, een van de succesvolste artiesten van Latijns-Amerika. (agr)

Afro-Latino Festival, op 8 en 9 juli, Thor Park Genk. Info: www.afro-latino.be

© rr

Theater: De regisseur als schrijver

De theatergezelschappen STAN en De Roovers slaan de handen in elkaar voor een ongekunsteld eerbetoon, zeg maar een liefdesverklaring, aan regisseur Ingmar Bergman. Daarbij baseren ze zich op zijn scenario van Infidèles en zijn autobiografie Laterna magica. Ze gaan het stuk in Madrid spelen, maar zijn ervoor en erna in Limburg te zien. (agr)

Infidèles, TG STAN & De Roovers, op 25/10 Cultuurcentrum Hasselt en op 28/11 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.deroovers.be