Twee neven op het podium tijdens kampioenenhulde

Pieter reeg in 2021 de overwinningen aan elkaar. Hij werd Belgisch kampioen masters 35+ in de 10 km op de weg, in het berglopen, het traillopen en het veldlopen. Deze uitzonderlijke combinatie van overwinningen in de atletiek werd dan ook terecht beloond met deze prijs. Kris, oud olympisch kampioen op de 100 meter crawl, maakte in 2020 omwille van corona een switch van het zwemmen naar karate. Ook hier stond hij dadelijk aan de top. Hij behaalde een zilveren medaille op het open Belgium inclusive karate kampioenschap en werd vierde op het first World online inclusive karate championship. Knappe prestaties met deze erkenning als bekroning. De prijzen werden uitgereikt door Sporza-journalist Ruben Van Gucht.