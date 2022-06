COLUMN Shanna Wouters: Extremen

De maand juni is gestart met een paar extremen: we gingen van stralende zon naar hemelsluizen die openbarstten en heuse modderstromen veroorzaakten. We zijn een land van uitersten. Daar waar de ene het een hele dag droog houdt onder een stralende zon, krijgen anderen hagelbuien terwijl de lucht nog slechts verlicht wordt door een bliksemschicht. Ons land, een zakdoek groot - letterlijk op zijn breedst 280 kilometer, je rijdt op één dag van Oost naar West door het land en kan allerlei weerfenomenen kruisen. Terwijl de Kempen baden in eigen zweet, zorgt de koude zeebries voor amper blote knieën aan de kust. Al is het niet allemaal (kom)kommer en kwel. Het maakt ook dat Limburg steeds aantrekkelijker wordt als fietsparadijs, de Lommelse Sahara eindelijk haar naam eer aan kan doen, al vanaf de kleinste hittegolf en dat je jezelf op de Teut in Zonhoven, inderdaad... Teut drinkt tijdens het wandelen in de blakende zon.

Al gaan er ook activiteiten moeten herzien worden me dunkt. Zo is bootje varen op de Maas al vaker gestrand... maar misschien kunnen we iets invoeren zoals ze hebben bij eb aan de Waddeneilanden, daar kan je je ook Mozes wanen. Hier zou ik het dopen ‘Te voet door de Maas’. Naast fietsen door de heide, het water en de bomen, gok ik dat dit de ultieme kanshebber is voor een nieuw project van Toerisme Limburg. Ik ben ervan overtuigd dat u als lezer me voor bent in de grote oversteek naar de Noorderburen. Als u dan omkijkt, ziet u me waarschijnlijk ergens halverwege steken met mijn vierwieler in een zandbank. We zullen me z’n allen steeds minder ‘waterscheutjes’ planten in de perkjes en bloembakken die onze huizen sieren. Nog even en Limburg is na wijn gekend om olijfolie, vijgen of ander mediterraans lekkers: let u op mijn profetische woorden!

Ook de ministers zijn het compleet eens met mij. Zij anticiperen al volledig op die klimaatopwarming. Zo gaan we geen grijze winters meer tegemoet, want weldra moeten we verwarmen, in de periode die wij nu nog kennen als donkere grijze dagen, met zonnepanelen en warmtepompen. Dus zij garanderen ook zon in de winter. Ik vind het allemaal niet zo erg als kind van de zon, ik heb ze wel graag, die goudgele gloeibol aan de hemel. Met af en toe een hemelsluis die open gaat om de droogte te verjagen. Maar ik hou niet van hagel, bliksem en modderstromen. Neen. Met de beelden van afgelopen week werd ik 11 maanden terug gekatapulteerd in de tijd. Kreeg ik weer de beelden in mijn hoofd van mensen in Wallonië op het dak van hun woning. Wrakken in de straten, huizen verwoest maar ook veerkracht van mensen, hoe wanhopig de situatie ook was. En nu was het vlak om de hoek: Gingelom, Landen, Herk, Hasselt. Ik zag een verzopen Extrema Outdoor in Houthalen. Een Festival waar ik twee dagen eerder nog een kort kijkje ging nemen, voor de verwachtte 60.000 festivalgangers vol enthousiasme de grassprieten plat zouden trappelen. Op zondag waren het plots tv-beelden van modder en laarzen stampend in de plassen. Veerkracht van de massa, die ondanks alles nog goesting had om te genieten. Op diezelfde plek stond ik eerder nog lekker droog, stof te happen, met een drankje en wat beats in een stralende zon. Extremen.