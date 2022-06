Pinksterwandeling van KWB door de Koerselse bossen

Op pinkstermaandag 6 juni verzamelden heel wat wandelaars aan de Schuttersgilde in de Gildestraat in Koersel voor de Pinksterwandeling van KWB Koersel.

Wandelaars konden vertrekken van 7 tot 15 uur. Er was keuze tussen afstanden van 6, 9, 12 en 15 kilometer voor een prachtige wandeling door het bosrijke gebied De Koerselse Heide. In het bezoekerscentrum De Watersnip konden ze terecht voor een drankje en een hapje. Vervolgens konden ze langs de terril van Heusden-Zolder, door het militair domein, naar het recreatieoord Het Fonteintje via het bedevaartsoord het Koersels Kapelleke, grenzend aan het natuurreservaat De vallei van de zwarte beek.