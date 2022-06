GEMEENTERAAD. Pauwengraaf wil parking cultuurcentrum Eisden gebruiken

MAASMECHELEN

Cultuurcentrum: In de marge van het jaarverslag van cultuurcentrum Eisden ontspon zich een discussie over het gebruik van de parking. Jos Lambrichts (AdemM) vroeg of de parking buiten de uren van het CC ook kan gebruikt worden als parkeerplaats voor andere gelegenheden. “Onder andere de nabijgelegen Pauwengraaf is al langer vragende partij om de parking die aansluit op de handelsstraat te mogen gebruiken tijdens braderies, rommelmarkten en andere activiteiten”, aldus Lambrechts. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) heeft “geen weet van parkingproblemen”. “De parking werd destijds afgesloten wegens vandalisme en het zou een probleem zijn om de auto’s bijtijds van de parking te krijgen”, aldus de burgemeester. ”Er is voldoende parking aan de M2 en aan de tennis”.

Proosterbos: Daan Deckers (Vooruit) vroeg aan schepen Marleen Kortleven (Open vld) naar de plannen met de herinrichting van het verkeer in de wijk Proosterbos. “Er komt een onderzoek naar de tevredenheid en er komen eventueel aanpassingen. Na een enqûete zullen de voorstellen worden geëvalueerd door de mobiliteitscommissie”, aldus de bevoegde schepen.

Schutterstraat: Op de terreinen van de voormalige loods in het gebied Zandstraat-Schutterstraat kunnen 22 woningen worden gerealiseerd. “Een mooi project met bio-ecologische woningen”, weet schepen Inge Opsteijn (Open Vld). “Tot 30 september kan er geboden worden op de grond, half november starten de onderhandelingen en op 1 december hopen wij de koop te kunnen finaliseren”, aldus Inge. De toewijzing, waarvoor wordt gemikt op een miljoen euro, gebeurt door middel van een puntensysteem waarvan de helft van de punten gaat naar de biedprijs, veertig procent naar het concept en de rest naar het plan van aanpak.