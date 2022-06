“Pareltje van Freddie Mercury ontdekt”: Queen brengt vergeten nummer dit jaar nog uit

De legendarische rockband Queen zal later dit jaar een “vergeten” nummer uitbrengen met zang van Freddie Mercury, de in 1991 overleden zanger van de band.

De overgebleven leden van Queen kondigden de vondst van het nummer afgelopen weekend aan, tijdens een interview over hun bijdrage aan het jubileum voor de Britse koningin Elizabeth II. “We hebben een song ontdekt met zang van Freddie, dat we compleet vergeten waren”, aldus Roger Taylor en Brian May. “Het is prachtig, een echte ontdekking”, jubelde Taylor.

Muziekproducers zouden sinds de ontdekking van de song aan de slag zijn om de beschadigde opname van het nummer te herstellen. “We hadden er al een paar keer naar gekeken, maar waren telkens tot de conclusie gekomen dat de opname niet meer te redden viel”, zei May.