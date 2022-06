“Eén van de grootste vondsten”: Italiaanse politie neemt 4,3 ton cocaïne in beslag

De Italiaanse politie heeft samen met internationale opsporingsdiensten een slag toegebracht aan de drugshandel naar Europa. In de havenstad Triëst is bij een inval 4,3 ton cocaïne in beslag genomen. Dat heeft de Italiaanse financiële politie dinsdag bekendgemaakt. Het is een van de grootste cocaïnevondsten in de Europese geschiedenis.