Studio 100-danser krijgt probatie-opschorting voor twee aanrandingen

De man werd beschuldigd van het betasten van twee vrouwen na twee verschillende privéfeestjes. “Hij maakte doelbewust misbruik van de kwetsbare toestand van de slachtoffers, die in slaap waren na overmatig alcoholgebruik. Hij misbruikte ook het vertrouwen dat zij in hem hadden vanwege hun vriendschapsrelatie”, oordeelde de rechtbank. “De psychische en sociale gevolgen voor de slachtoffers mogen niet onderschat worden. Hij bracht hen na de feiten ook in diskrediet in de danswereld waartoe ze behoorden.”

De rechtbank hield echter rekening met de jonge leeftijd van de man en zijn onbesproken strafrechtelijk verleden. Volgens het onderzoek was er ook “geen diepgaande seksuele problematiek”. De danser kreeg de gunst van de opschorting, wat betekent dat hij geen straf opgelegd krijgt als hij zich vijf jaar aan probatievoorwaarden houdt. De slachtoffers kregen een schadevergoeding toegekend.