Netflix-ster maakt het wel heel gezellig met Dua Lipa... én met FKA Twigs

Piper (25) en Dua Lipa (26) werden dit weekend gespot door Spaanse media in een nachtclub in Madrid, waar ze wel heel intiem met elkaar dansten. Pikant genoeg werd de Spaanse acteur even later ook opgemerkt terwijl hij stond te kussen met FKA Twigs (22), in een Tiktok-video als promotie voor haar nieuwste song ‘Killer’.

Fans van de drie vroegen zich op sociale media af wat er aan de hand was op amoureus vlak. Lipa is single sinds ze vorig jaar brak met vriend Anwar Hadid, en ook Twigs heeft geen relatie. “Is er een liefdesdriehoek in de maak tussen Dua Lipa, Aron en FKA Twigs?”, klonk het. “Waarom kust FKA Twigs met Aron Piper? Heb ik een heel hoofdstuk gemist?”, klonk het bij een ander.