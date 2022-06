PODCAST. André Dumont, de doorzetter die de Limburgers steenkool schonk

Op 2 augustus zal het honderdtwintig jaar geleden zijn dat hij na veel moeite, maar met doorzettingsvermogen, steenkolen aanboort in As. Limburg zal nooit meer hetzelfde zijn. Ontdek André Dumont in de zesde aflevering van de podcastreeks ‘De tien Grootste Limburgers’.

“Wat rest ons na drie jaren moeizame strijd en zoveel geld uitgegeven te hebben? Toch alleen het geloof in uiteindelijk succes en de ferme wil om ons werk voort te zetten.” Dat zegt André Dumont in 1901 op een moment dat een ander wellicht zou opgeven.

Niet André Dumont. Ook al is na twee jaren de diamanten boorkop op 878 meter diepte onherstelbaar gebroken bij die boring naar steenkool in Elen. En ook al is het binnengehaalde geld op bij zijn sponsors, de oud-studenten en leden van de Unie van de Ingenieurs. Toch zet de Leuvense hoogleraar door. Hij haalt opnieuw geld binnen om nu in As een tweede keer te proberen. Op 2 augustus 1902 ontvangt hij dan in Spa, waar hij met zijn kwakkelende gezondheid aan het kuren is, dat fameuze telegram van zijn boormeester: “Kohle angebohrt!” “Ik wist dat we steenkool zouden vinden”, zou hij volgens de familiale overlevering laconiek reageren. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn in Limburg.

Kolenrush

Wat gebeurt er? Er ontstaat een kolenrush. Het welvarende en nu weer boomende België heeft na een recessie opnieuw steenkool nodig. En liefst sofort. Ook de rivaliteit tussen de vrijzinnige rijksuniversiteit Luik en de katholieke universiteit Leuven zal een rol spelen. Luik, daar liggen de roots van André Dumont, maar het zal in Leuven zijn dat hij studeert en zijn wetenschappelijke carrière als ingenieur zal uitbouwen. In Luik was zijn vader de rector van de unief. In Luik staat ook het standbeeld van zijn vader, de geoloog, die ook André heette. En het zou uit Luik zijn dat de jonge André met zijn moeder en broers verhuist richting Leuven na de dood van zijn vader. De uitzonderlijk rijke verzameling gesteenten van zijn vader zou hij niet schenken aan Luik, wel aan Leuven.

Wat is daar gebeurd? Precies weten we het niet, maar vast staat dat de familie van de jonge en briljante studax André Dumont in onmin leeft met de Luikse universiteit. Is het het katholieke geloof van zijn moeder? Is het naijver tussen academici? Collega’s van vader Dumont die zijn wetenschappelijke bevindingen willen aanvechten?

Vete

Het zal grote consequenties hebben. Want onder meer door die oude academische vete zal ook Luik azen op concessies in Limburg. Zo zal André Dumont uiteindelijk maar de kleinste concessie bekomen in het Kempense steenkoolbekken. Die van Waterschei. Dat en nog veel meer over André Dumont leert u in een podcast over hem.

