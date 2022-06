Plantentuin verwacht duizenden bezoekers voor bloei van grootste bloem ter wereld: “Het stinkt wel”

Over enkele dagen zal de reuzenaronskelk weer voor spektakel zorgen in de Plantentuin. Bij elke bloei sinds 2008, trok de ster van de Plantentuin duizenden bezoekers die de grootste bloem ter wereld kwamen bewonderen.

“De bloeifrequentie is de laatste jaren toegenomen door de aanwezigheid van verschillende volwassenen exemplaren in de collecties van de Plantentuin”, zegt plantkundige en directeur Publiekswerking Koen Es van de Plantentuin Meise. “Toch blijft het een uitzonderlijke gebeurtenis door de grootte van de bloem en de zeer korte duur van de bloeiperiode, nauwelijks twee of drie dagen.”

“Ook vanwege de bijzonder (on)welriekende geur die hij verspreidt is de bloem een publiekstrekker. De geur is bedoeld om bestuivende insecten aan te trekken. Van de vijf volgroeide planten op dit moment, zal er slechts één dit jaar bloeien. Een uniek spektakel dat niet te missen is.”

Symboolplant

De reuzenaronskelk is een plant die enkel in het wild groeit in de tropische wouden van Sumatra. “Net als de orang-oetan is de reuzenaronskelk de symboolplant geworden van de ontbossing van Sumatra’s bossen”, gaat Koen Es verder. “Daarvan is 65 tot 80 procent vernietigd door oliepalmplantages en houtkap. De bloei van de reuzenaronskelk is een enorme kans om de aandacht te vestigen op de bedreigingen voor de uitzonderlijke biodiversiteit van deze bedreigde natuurlijke habitat.”

Je kan de bloei van de reuzenaronskelk in de Plantentuin volgen via deze website mét livestream.