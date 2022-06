Boekentips van de week: Jo Nesbo, Lucinda Riley en nog meer spannend leesvoer

Horrorstrip, kinderboek met nachtmerrie-alert of onvervalste thriller uit het hoge noorden: het is spanning troef in onze boekenoogst van deze week.

Rateiland

Jo Nesbo

Bundel met vijf verhalen van de Noorse thrillerkoning. Nesbo neemt zijn lezers mee naar een wereld die in de greep is van een verwoestende pandemie. Waar hebben we dat nog gehoord?

Uitgeverij Cargo, 384 blz., 23,99 euro

Camping Cruel

Rik Peters en Federico van Lunter

Spannend kinderboek (vanaf 10 jaar) over een meisje, Jolien, dat akelige verhalen vertelt aan het kampvuur. Met illustraties van Tongenaar Federico van Lunter.

Clavis Uitgeverij, 180 blz., 16,95 euro

De liefste wens

Toon Tellegen

Het vuurvliegje wil schijnen als de zon, de giraf wil een kortere nek en de mammoet wil niet meer uitgestorven zijn. Toon Tellegen, bekend van zijn dierenverhalen, over hoop en verlangen en waarom sommige wensen beter niet vervuld worden.

Querido, 148 blz., 17,99 euro

De geheimen van de kostschool

Lucinda Riley

Een jaar geleden stierf Lucinda Riley, bestsellerauteur van de romanreeks De Zeven Zussen. De thriller De geheimen van de kostschool schreef ze al vroeg in haar carrière maar werd nog niet eerder uitgebracht.

Xander Uitgevers, 415 blz., 24,99 euro

LEES OOK. Toch achtste ‘Zeven Zussen’-boek: zoon Lucinda Riley voltooit reeks

Nero – De Ultieme Editie - Het rattenkasteel

Marc Sleen

Catharina, weduwe van Marc Sleen, vond originelen terug van drie mythische Nero’s. Zo komt het dat Het Rattenkasteel, vroege Vlaamse horrorklassieker, opnieuw uitgegeven is. Maar dan in die heerlijke en nu haarscherpe holderdebolderstijl van de jonge Sleen. Monumentenzorg op z’n best.

Davidsfonds Uitgeverij, 96 blz., 24,99 euro

jom, jbx