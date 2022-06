Jumbo-personeel in Heusden legt het werk neer: “Gratis werken, dat is niet van deze tijd”

Het personeel van de supermarktwinkel Jumbo in Heusden-Zolder heeft dinsdagmorgen het werk neergelegd als protest tegen de werkuren die niet worden uitbetaald. Ze klagen ook de extreme flexibiliteit en de regelmatige wijzigingen in hun uurrooster aan. Dat meldt Desireé Minten, secretaris bij BBTK Limburg.

“Sinds de opening van de Jumbo-winkel in Heusden, een jaar geleden, regent het klachten. Van één op de drie werknemers kregen wij een melding binnen. We horen dat er nog meer werknemers problemen hebben, maar die hebben wellicht angst om dit te melden. Het is niet de bedoeling dat medewerkers gratis komen werken. Dat is niet van deze tijd.”

De directie van Jumbo wil momenteel niet reageren, en is vertrokken met de vakbond voor een gesprek.