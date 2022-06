Minimumleeftijd in kunstschaatsen bij senioren stijgt van 15 naar 17 jaar

De Internationale Schaatsunie (ISU) heeft een belangrijke beslissing genomen op haar congres in het Thaise Phuket. De leeftijdsgrens om deel te nemen aan de internationale competities bij de senioren in het kunstschaatsen wordt opgetrokken van 15 naar 17 jaar.

De ISU neemt de maatregel in de nasleep van de voorbije Winterspelen in Peking, waar er veel heisa was rond de toen 15-jarige Russische Kamila Valieva.

Valieva stond dagenlang in het oog van de storm toen bekend werd dat de Russische in aanloop naar de olympische competitie positief had getest. Omdat haar schorsing voorlopig werd opgeheven, mocht de tiener toch aantreden in de individuele competitie maar daarin kraakte ze als topfavoriete en viel uiteindelijk als vierde naast het podium. Loena Hendrickx eindigde in dezelfde discipline als achtste. (belga)