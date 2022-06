Springkasteelplezier bij Ferm Kinderopvang Rose-Lientje

Bij kinderopvang Rose-lientje in Sint-Truiden springen de kinderen letterlijk een gat in de lucht. Onthaalouder Stephanie Pallen koppelde het nuttige aan het aangename door het springkasteel voor het verjaardagsfeestje van haar dochter al wat eerder op te zetten. En dat viel in de maak bij de opvangkinderen.

Stephanie is nu al twee jaar onthaalouder en begon aan deze nieuwe uitdaging tijdens de coronapandemie. “Het was niet gemakkelijk, maar gelukkig is alles goed verlopen”, zegt de onthaalouder. Ze werkt al jaren met kinderen. Dat deed ze als kinderverzorgster in het onderwijs en nadien ook in een kinderdagverblijf. Toch koos Stephanie ervoor om zelf als onthaalouder te starten. “Ik heb het altijd heel fijn gevonden om met kinderen te werken, maar merkte toch dat ik liever een kleiner groepje had.” Met zes tot zeven kindjes per dag zit Stephanie nu helemaal op haar plaats. Leuk om te weten: Stephanie noemde haar opvang 'Rose-Lientje' naar haar twee dochters Rosy en Marlien.