Sport en cultuur gaan hand in hand in Bocholt

Zelfs padel ontbrak niet in het aanbod. Maar ook wandelen, een veel beoefende sport in coronatijden, hoorde erbij. “En waarom niet enkele pareltjes op gebied van kunst en cultuur tonen tijdens de wandeling?” zegt begeleider Yves Christiaen. “Het befaamde Torenverplaatsingsmuseum en ook de Beeldenroute van voormalig schepen Mia Croonen zijn zeker de moeite. Dus waren wij weg. Eerst enkele 15de-eeuwse schatten tonen en het wonder van de Torenverplaatsing van 1910. Zo'n 21 mensen mochten hun persoonlijke en kosteloze kunstfoto laten nemen bij Studio Leyssen. Dit als onderdeel van het interactieve kunstwerk van Inge en Maryse bij de toegang van het bejaardenhuis. Een onderdeel van de beeldenroute. Bakkerij knapen had voor deze gelegenheid zijn befaamde 'Latinekes' gebakken. Een gecombineerd kunstwerkje van bakkerijkunst en onze befaamde kunstenaar Jan Latine. Moeilijk om de mensen daar weer weg te krijgen. Jeugd- en cultuurhuis 'de Steen' mocht ook niet ontbreken en 1,5 uur was veel te kort, zelfs 2 uur volstond niet.”

Aan de reacties te zien was de wandeling een daverend succes. Vele inwoners van Bocholt wisten niet dat we zoveel moois te bieden hadden in onze eigen gemeente. En dan was men nog niet langs het Brouwerijmuseum gegaan.