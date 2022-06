Leerlingen Mosa-RT bouwen insectenhotel

Bijen vervullen een zeer belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Hoe meer verharde oppervlakten, hoe minder voedsel en nestgelegenheid voor bijen. "Op school stellen we alles in het werk om de bijen te helpen", vertelt Martine Rutten, voorzitter van de milieugroep. "Zo hebben we via MOS Vlaanderen een subsidie binnengehaald voor het ontharden en vergroenen van de speelplaats. In april hebben we al 900 struikjes, planten en fruitboompjes geplant en dat is nog niet alles. De leerlingen van 4 Houtbewerking hebben samen met hun leerkrachten een prachtig insectenhotel gebouwd voor solitaire bijen. Volgend schooljaar gaan we ook nog een stuk van de speelplaats ontharden en vergroenen."