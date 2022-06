Op zoek naar een leuke uitstap of teambuilding? Leef je uit op het Aquapark in Terhills

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: dat is het nieuwe Aquapark in Terhills samengevat. Drie waterratten deden de test, en keerden terug met spierpijn: van al dat klauteren, én van het lachen.

Wie? Vriendinnen Lena (26), Marielies (26) en Stien (25).

Wat? Aquapark in Terhills, een opblaasbaar speeleiland op het water van maar liefst 2.000 vierkante meter groot. Het eiland bestaat uit 64 opblaasbare elementen die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn.

© Sven Dillen

Vooraleer we ons vol overgave op het waterparcours storten, krijgen we nog een korte veiligheidsinstructie. Veiligheidsvesten zijn verplicht en moeten op elk moment volledig dicht geklikt zijn, zwemmen mag enkel langs het parcours, niet eronder en wie een wetsuit wil, kan er gratis eentje lenen. We krijgen een uurtje de tijd om ons uit te leven op kussens.

Met een bang hartje wandelen we de steiger op richting het parcours. Om op het eerste luchtkussen te geraken moeten we al meteen het water in. Maar met het zonnetje, 25 graden en een wetsuit aan is de temperatuur ideaal. Drie, twee, één… we plonsen het water in en klauteren het parcours op.

© Sven Dillen

Het kabbelende water onder de kussens maakt het niet gemakkelijk om het evenwicht te bewaren. Marielies en Lena zijn er snel mee weg, al slaagt niemand van ons erin om er zonder een duik in het water vanaf te komen. Maar hoe verder we geraken in het parcours, des te beter het lijkt te lukken. De tactiek: gewoon gaan!

© Sven Dillen

Hoe meer snelheid we maken, hoe beter we erin slagen om boven water te blijven. We kruipen door gaten, springen over obstakels en klauteren de grote glijbaan op. Niet zo gemakkelijk als het lijkt én vermoeiend. We gebruiken al onze spieren om ons op te trekken en elkaar omhoog te hijsen. De ene valpartij na de andere zorgt er ook voor dat onze lachspieren niet gespaard bleven. En dat voelen we de volgende dag nog!

LEES OOK. GETEST. Nieuw hotel in Hasselt belooft budgetvriendelijk comfort, maar één ding doe je beter niet

We gebruiken al onze spieren om ons op te trekken en elkaar omhoog te hijsen. — © Sven Dillen

Conclusie? Het Aquapark is ideaal voor waaghalzen en waterratten die houden van wat actie. Een uurtje op het waterparcours is de ideale uitstap met vrienden of familie. Maar ook als teambuilding is het zeker een aanrader. De spierpijn achteraf is het zeker en vast waard!

Praktisch? Het Aquapark in Terhills ligt vlak naast het Cablepark. Voor een sessie van een uur betaal je 14 euro per persoon, zwemvest, waterschoenen en wetsuit inbegrepen. Iedereen vanaf 8 jaar met zwemervaring kan zich komen uitleven. Kinderen tot en met 12 jaar moeten wel door een volwassene begeleid worden. Reserveren is verplicht.

Aquapark Terhills, Nationaal Parklaan Dilsen-Stokkem. Online reserveren via www.terhillscablepark.be/aquapark. Voor meer info, neem contact op met info@terhillscablepark.be