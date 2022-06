Mooie Mariale zangnamiddag in Grote-Brogel

Het zijn dit jaar Mariale Feesten in Peer. En wie Maria zegt, zegt Marialiederen. Daarom stond er op Pinksterzondag 5 juni een Mariale zangnamiddag op het programma in de prachtig versierde Sint-Trudokerk van Grote-Brogel.

Meer dan 100 enthousiaste koorleden en parochianen uit de verschillende kerkdorpen van groot-Peer trotseerden de stortregen en kwamen samen om Marialiederen te zingen. De namiddag liep gesmeerd dankzij de puike organisatie van de deelwerkgroep Mariale zangnamiddag. De namiddag was opgebouwd rond de tekst van het Weesgegroet. Bij iedere regel van het gebed stonden de aanwezigen even stil bij de woorden die we al zo vaak uitgesproken hebben en werd een passend lied gezongen. Twaalf Marialiederen kwamen aan bod. Daar waren bekende liederen bij als ‘Lief Vrouwke’ of ‘Liefde gaf u duizend namen’ en ook enkele typische Peerse liederen zoals het Wees Gegroet van Armand Preud’homme of ‘Lieve Vrouw van zeven weeën’, dat ter gelegenheid van een eerdere editie van de Mariale Feesten werd gecomponeerd.

De aanwezigen zongen uit volle borst mee. Als zingen dubbel bidden is, dan werden in Grote-Brogel de sterren van de hemel gebeden. Aan het einde van de zangstonde klonk meermaals dat het deugd had gedaan om opnieuw samen te mogen zingen en dat zo’n namiddag zeker voor herhaling vatbaar is. Er werd nog nagekaart in het Brueghelheem bij koffie, taart en een Mariabiertje. "Veel dank aan de werkgroep Mariale zangnamiddag, de dirigenten, de muzikanten, de diverse koren, Tuinhier van Grote-Brogel voor de mooie versiering, Okra Grote-Brogel, Ziekendienst Grote-Brogel, de kerkfabriek, de koster en alle helpende handen die we nog niet opgenoemd hebben. "