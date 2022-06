Samana Grote-Heide op bedevaart naar Witte Berg in Achel

Wandelend met de rolwagens ging het over het mooie fietspad, fietsers maakten een ommetje en ook enkele auto’s vervoerden de leden zodat iedereen kon aansluiten. “We stonden tijdens de Mariaviering stil bij de figuur van moeder Maria, die altijd stil en bescheiden op de achtergrond bleef, maar dikwijls vergeten wordt”, klinkt het bij de Samana-leden. “Toch vindt men Maria overal terug in kerken en kapellen, ook hier in deze kapel. Veel voorbijgangers houden er even halt om te bidden en een kaarsje te branden. Mensen komen hier met pijn, zorgen of verdriet, maar zéker ook om te danken. Hier vinden zij troost en rust om verder te kunnen in hun leven. De Mariaviering was sereen met mooie teksten en er werd flink meegezongen, het deed ons allen deugd. In de Ponyfarm stond een lekker kopje koffie en heerlijke taart te wachten en de gesprekjes tussendoor deden ook echt deugd.”