Wie is Ferran Jutgla (23), straks de nieuwe spits van Club Brugge? Een clausule van 50 miljoen euro en ‘neen’ tegen halve finalist Champions League

Wat vorige zomer niet lukte, doet Club Brugge nu wél: een spits bij FC Barcelona weghalen. Ferran Jutgla (23) is dinsdag in België gearriveerd voor zijn medische tests en zijn contract ligt klaar. Maak kennis de opvolger van Lang die vorige zomer nog 50 miljoen euro moest kosten, in december scoorde in Nou Camp en recent nog ‘neen’ zei tegen Villarreal. Want de Champions League wacht.