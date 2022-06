Cath Luyten kroop jaren geleden door het oog van de naald: “Ik was al wekenlang inwendig aan het bloeden”

Cath Luyten is ooit op een haar na overleden. Dat vertelt ze in Dag Allemaal. “De dokter wond er geen doekjes om: ‘Als je hier een halfuur later was aangekomen, was je er niet meer geweest’, zei hij.”

“Een hele tijd geleden – Bill, die nu 14 is, was zelfs nog niet geboren – was ik voor ‘Vlaanderen Vakantieland’ op reportage in Zwitserland. Ik voelde mij echt niet lekker, en m’n bloeddruk was superlaag. Ik ben tijdens het rotsklimmen zelfs bijna flauwgevallen, maar op dat moment heb ik niks gezegd. Waarom niet? Omdat ik geen klager ben en gewoon mijn job doe. Ik wil niemand tot last zijn.”

“Toen ik thuiskwam, ben ik op de grond gaan liggen. Frank (Raes, haar toenmalige echtgenoot, nvdr.) is meteen met mij naar de spoeddienst gereden. Blijkbaar had ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, al zeven weken. Door het vruchtje was mijn eileider gescheurd, waardoor ik al wekenlang inwendig aan het bloeden was. En intussen bleef ik maar doorgaan. Dat dat niet zonder risico is? Je zegt het. De dokter wond er geen doekjes om: ‘Als je hier een halfuur later was aangekomen, was je er niet meer geweest’, zei hij.”