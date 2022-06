Canada, WK-tegenstander van de Rode Duivels, hervat trainingen na staking

De Canadese nationale ploeg heeft de trainingen hervat nadat de spelers een dag eerder weigerden de oefeninterland tegen Panama te spelen. De spelers protesteerden daarmee tegen de contractvoorwaarden die de voetbalbond hen voorlegde. Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze gisteren in ieder geval weer de training te hervatten in Vancouver.

In een korte verklaring op de website van de Canadese bond staat dat de onderhandelingen gaande zijn. “De spelers gaan weer trainen, terwijl verdere gesprekken over een oplossing op de planning staan.” Naast een hogere verloning eisen de spelers ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK later dit jaar zal verdienen. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijk trekt.

Canada is op het WK in Qatar (21 november-18 december) een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De Duivels werken hun openingsmatch op 23 november af tegen de Canadezen. Voor Canada is het het eerste WK voetbal sinds 1986.

Het duel tegen Panama was voor Canada al de tweede wedstrijd op rij die afgelast werd. De Canadezen annuleerden eerder de vriendschappelijke ontmoeting met Iran. Die partij zorgde vooraf voor heel wat polemiek. Begin 2020 stortte een vliegtuig van Teheran naar Kiev neer met 176 inzittenden aan boord, waarvan 85 Canadese. Drie dagen later verklaarde Iran dat het toestel per vergissing neergehaald was. Familieleden van de Canadese slachtoffers vroegen de wedstrijd te annuleren en ook premier Justin Trudeau verklaarde dat de wedstrijd geen goed idee was.

In de Canadese selectie zit met Tajon Buchanan (Club Brugge) één speler uit de Jupiler Pro League. Ook Jonathan David (Lille, ex-Gent), Iké Ugbo (Troyes, ex-Cercle Brugge en Genk), Cyle Larin (Besiktas, ex-Zulte Waregem), Charles-Andreas Brym (Sparta, ex-Moeskroen) en Alphonso Davies (Bayern München) zijn bekende namen in de Canadese kern. De ploeg speelt donderdag in de CONCACAF League tegen Curaçao. Die partij zal normaal gezien gewoon plaatsvinden. (belga)