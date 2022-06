President Zelenski: “Oekraïners houden stand in Severodontesk, maar Russen zijn talrijker en sterker”

De Oekraïense soldaten in Severodonetsk “houden goed stand” onder de aanvallen van de Russische troepen, maar de Russen zijn “talrijker en sterker”. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in zijn dagelijkse toespraak.

Gouverneur Sergei Gaidai van de oblast Loegansk had maandag eerder op de dag al aangegeven dat de situatie in het zwaarbevochten Severodonetsk was verslechterd, ondanks een tegenaanval waarmee de Oekraïense strijders de helft van de stad in handen hadden gekregen. Tijdens een gesprek met journalisten in Kiev gaf Zelenski toe dat de situatie aan het oostelijke front “moeilijk” is. Severodonetsk en haar zusterstad Lysytsjansk “zijn vandaag dode steden”, zei hij. Severodonetsk wordt al wekenlang beschoten door Russische artillerie. Volgens de Oekraïense president bevinden zich er nog altijd tien- tot vijftienduizend burgers in de stad.

Media-aandacht

Zelenski riep de wereld in zijn toespraak ook op om de aandacht op het land te houden. Dat proces mag “op geen enkel moment gestopt worden”, klonk het. “Elke moderne persoon is zich goed bewust van hoe de media werken. Het is heel moeilijk om één onderwerp lange tijd in het oog te houden. Opdat de aandacht voor Oekraïne, voor onze strijd voor vrijheid, niet zou verminderen, moet iedereen blijven praten over wat aan het gebeuren is. Deel alstublieft informatie. Steun onze noden.”

“Hoe meer we zeggen over Oekraïne in de wereld, hoe vroeger we de oorlog zullen kunnen beëindigen en ons land bevrijden”, aldus Zelenski. Praten over het land “zal ons helpen in onderhandelingen” voor internationale steun. Volgens de president is dit in de eerste plaats van toepassing op journalisten, en daarnaast op vertegenwoordigers van de staat en de Oekraïense politiek, “maar vergeet niet dat het bedrijfsleven, de cultuur en gewone mensen ook veel kunnen doen om Oekraïne aan de top van de wereldwijde aandacht te houden”.

EU-lid

Zelenski heeft er naar eigen zeggen ook vertrouwen in dat Oekraïne in de komende weken kandidaat-lid van de Europese Unie zal worden. Zijn land diende meteen na de Russische invasie in het land afgelopen februari een verzoek tot lidmaatschap in. “Dit is niet alleen een besluit over Oekraïne, maar over het hele Europese project”, zei Zelenski. Oekraïne hoopt dat het kandidaat-lidmaatschap tijdens een Europese top op 23 en 24 juni toegekend zal worden. Zelenski zei ook dat wat de Europese Commissie besluit, zal bepalen of de EU een toekomst heeft of niet.

Graan

Eerder op de dag had Zelenski ook al gezegd dat er tegen de herfst wel 75 miljoen ton graan in Oekraïne zou kunnen vastzitten, en dat zijn land anti-scheepsbewapening wil die de veilige doorgang van de export kan verzekeren. “Oekraïne heeft met Groot-Brittannië en Turkije gesproken over het idee dat de marine van een derde land de doorgang van de Oekraïense graanexport door de door Rusland gedomineerde Zwarte Zee zou garanderen”, aldus Zelenski. De sterkste garantie voor een veilige doorgang zou echter Oekraïense bewapening zijn, klonk het.