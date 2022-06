Spanning tussen Liverpool en Salah? Sterspeler weigerde scan en speelde met blessure voor Egypte

Egypte opende zondag tegen Guinea de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup van volgend jaar . Aanvoerder Mohamed Salah wilde die wedstrijd absoluut spelen, hoewel hij last had van een blessure.

Zoiets ziet een club niet graag gebeuren. Liverpool had vooraf een scan gevraagd voor de wedstrijd, maar Salah weigerde die en wilde hem pas na de wedstrijd laten nemen.

“Salah had last van een blessure, maar speelde toch”, zei de nieuwe Egyptische bondscoach Ehab Galal. “Hij weigerde een vraag van Liverpool om een scan, maar zal die nu na de wedstrijd ondergaan.”

De aard van de blessure werd niet medegedeeld, maar Salah heeft al een tijdje last van de lies. Hij werd vorige maand tijdens de FA Cup finale tegen Chelsea na amper 33 minuten gewisseld en miste drie dagen later de belangrijke competitiewedstrijd tegen Southampton. In de Champions League-finale kwam hij aan de aftrap, maar slaagde er niet in om het verschil te maken.

De Egyptische nationale ploeg wacht nu de resultaten van de scan af voor er beslist wordt of Salah kan spelen tegen Ethiopië (9 juni) en Zuid-Korea (14 juni).

Mogelijke spanningen tussen Liverpool en Salah kunnen ongelegen komen, want het contract van de 29-jarige sterspeler loopt in de zomer van 2023 af. Voor de Champions League-finale liet Salah weten dat hij volgend seizoen “zeker” nog voor Liverpool zal spelen, maar er zal pas echt rust zijn als hij zijn contract verlengt.