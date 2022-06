Vincent Kompany staat ook bij Nice op het lijstje

Het is nog steeds wachten op de officiële aankondiging van Vincent Kompany bij Burnley en dus blijft zijn naam circuleren op lijstjes van clubs die speuren naar een nieuwe coach. Volgens het Franse sportnieuwsmedium RMC Sport is hij een van de namen die OGC Nice op het oog heeft als Christophe Galtier daar zou vertrekken.

Vincent Kompany nam twee weken geleden afscheid als coach van Anderlecht, maar zijn nieuwe bestemming is nog niet officieel bekend. Met Burnley, dat uit de Premier League degradeerde, is er al een tijdlang een mondeling akkoord, maar het blijft wachten op de officiële aankondiging. Dat zou te maken hebben met zijn werkvergunning. En zolang hij niet officieel is voorgesteld bij Burnley, blijven andere clubs lonken naar de ex-Rode Duivel.

RMC Sport weet dat Kompany samen met onder andere Lucien Favre en Marco Rose op de lijst staat van OGC Nice, dat vijfde eindigde in de Ligue 1 en deelneemt aan de voorrondes van de Conference League. Nice zit in de sportnetwerk van chemiereus INEOS, waar Dave Brailsford de leiding over heeft.

De huidige coach van Nice, Christophe Galtier, wordt genoemd bij PSG, waar de dagen van Mauricio Pochettino geteld lijken. Galtier werkte bij Nice samen met Luis Campos, de nieuwe sportieve raadgever van de Parijse club. Maar zelfs mocht Galtier niet naar PSG trekken, is het mogelijk dat hij niet langer coach blijft van Nice.

En dus is de Zuid-Franse club bezig met een lijst van potentiële kandidaat-opvolgers. Daarop staan volgens RMC Sport onder meer Lucien Favre, eerder met succes aan de slag bij Nice, Marco Rose, die na een jaar vertrekt bij Borussia Dortmund en Vincent Kompany, die weliswaar dicht bij Burnley staat.