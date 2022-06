Charles Michel haalt zwaar uit: “Rusland gebruikt seksueel geweld en voedselvoorziening als wapens”

Speciaal VN-gezant voor seksueel geweld Pramila Patten rapporteerde tijdens de Veiligheidsraad dat seksueel geweld in Oekraïne veelvoorkomend, maar ondergerapporteerd is. De Russische invasie wordt bovendien een “mensenhandel-crisis”, waarbij gevluchte vrouwen en kinderen uitgebuit dreigen te worden en soms het risico lopen verkracht te worden.

“We horen berichten van Russische troepen die seksueel geweld gebruiken als een oorlogswapen”, beaamde Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. “Seksueel geweld is een oorlogsmisdaad. Een misdaad tegen de mensheid. Een tactiek van marteling, terreur en onderdrukking. Schandelijke acties in een schandelijke oorlog. Deze misdaden moeten aan het licht worden gebracht en vervolgd zonder straffeloosheid.”

Michel beschuldigt Rusland er ook van de voedselvoorziening te gebruiken als een “subtiele raket tegen ontwikkelingslanden”. Hij sprak de Russische ambassadeur rechtstreeks aan tijdens de VN-Veiligheidsraad, die daarop de vergadering verliet. Michel zei dat Rusland de export van graan uit Oekraïne blokkeert, en door zijn aanvallen Oekraïne niet laat planten en oogsten. “Dit drijft de voedselprijzen op, duwt mensen in armoede en destabiliseert hele regio’s. Rusland is eigenhandig verantwoordelijk voor deze voedselcrisis, ondanks zijn campagne van leugens.” Rusland steelt volgens Michel ook graan in bezette gebieden, terwijl het de schuld op anderen steekt. “Dit is laf. Dit is propaganda.”