Schrijver van ‘Top gun’-inspiratie klaagt makers van sequel aan

Volgens de weduwe en de zoon van Ehud Yonay heeft Paramount Studios, de filmstudio achter ‘Top gun: Maverick’ niet het recht om een vervolg te breien aan het originele verhaal, dat gebaseerd is op een artikel dat de man schreef. Tom Cruise speelt in beide films een straaljagerpiloot bij de Amerikaanse marine.

Volgens de klacht informeerde de familie Paramount in 2018 al dat de rechten op het artikel twee jaar later zouden vervallen, maar ondernam de studio geen actie. Ze eisen daarom een deel van de winst van de sequel, die een geweldige start nam en die in de eerste tien dagen in de bioscopen al meer dan een half miljard euro opbracht.

Volgens Paramount is de aanklacht onterecht, het bedrijf liet al weten zich “krachtig” te zullen verdedigen in de rechtbank.