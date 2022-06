Staking bij Albert Heijn in Mol, “mogelijk volgen andere winkels”

Het personeel in de Albert Heijn-winkel in Mol heeft maandagochtend het werk neergelegd als protest tegen de uitbreiding van de zondagsopeningen. Ze klagen ook de extreme flexibiliteit en bijhorende druk op hun privéleven aan. Dat meldt de christelijke vakbond ACV. Mogelijk volgen later ook andere winkels, met name in Antwerpen en Gent.