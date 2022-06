Harry en Meghan delen foto van dochtertje Lilibet voor haar eerste verjaardag

© via REUTERS

Lilibet was al eens te zien in een gezinsfoto die Harry en Meghan voor de eindejaarsfeesten verspreidden, maar kreeg nu dus een eigen portret naar aanleiding van haar eerste verjaardag afgelopen zaterdag.

De foto werd gemaakt door Misan Harriman, een vriendin van de familie, tijdens een picknick bij Frogmore Cottage in Windsor. Daar werd Lilibets verjaardag gevierd met naaste familie en vrienden, bevestigde een woordvoerder. Het meisje kreeg een verjaardagstaart gemaakt door Claire Ptak van Violet Cakes in Londen, die ook de huwelijkstaart van Harry en Meghan maakte in 2018.

Het gezin, met ook de driejarige Archie, was van Californië naar het Verenigd Koninkrijk gereisd voor de viering van het jubileum van de Queen. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor werd vernoemd naar de bijnaam van haar overgrootmoeder Queen Elizabeth.

Ter ere van Lilibet schonken mensen van over de hele wereld ruim 100.000 dollar aan de liefdadigheidsorganisatie World Central Kitchen, waarvoor Harry en Meghan hun dankbaarheid willen uiten, volgens de woordvoerder.

