Winnaar Marthe Heudens ook driemaal op de meet geklopt in Grote Brogel

Charlotte Philippe zegevierde in Grote Brogel enkele keren. Britt Martens, Joy Lammer, Kim Thiry en Marc Bastiaaens wonnen één keer. *** In het Nederlandse Zuidwolde won het team van de Belgische young riders (met Sacha Beghuin en Aaron Tijskens) de Nations Cup (landenwedstrijd). Zilver was er voor de ponyruiters (met Laure Tijskens). Louise Lenaerts (Maybel) en Seppe Wouters (Kalvados) wonnen individueel. *** Elke Appeltans triomfeerde andermaal tijdens de internationale jumping in Lier. De Kozense amazone won eerst de Younster Tour met haar paard Enya. Vervolgens zegevierde Appeltans met de merrie Alencia en tot slot schreef ze met haar paard Falve twee FEI-rankingproeven op haar naam. Jeroen Appelen won hier tweemaal. *** Op de landenwedstrijd in Madrid behaalde België (met Thibault Philippaerts) zilver. *** In St. Gallen won Marlon Zanotelli (Éclair) een springrubriek. Wilm Vermeir (IQ) werd hier tweede tijdens de GP. *** Op de Global Champions Tour in Cannes wist Nicola Philippaerts een podiumplaats te bemachtigen tijdens de 1.50m-hoofdrubriek. Pieter Devos (Claire) triomfeerde in de GCT-competitie. *** Op de nationale dressuurwedstrijd in Meerle wonnen Brittany Clabots (Fluegel), Liezel Everars (Gigabyte) en Suraya Hendrikx (Dear Friend) een rubriek. Muriel De Ruijter (Quarterboy) werd hier in de Grand Prix op negen honderdsten van een punt verwezen naar de tweede plaats. *** De LRV-competitie voor jonge paarden in Hasselt leverde winst op voor Pieter Foets (Romina), Birgit Ceuleers (Queensley) en Kobe Hendrix (Zinal). *** Op de LRV-concours in Heusden zegevierden Evelien Neven (Sweet Nonsense en My Indian Dream), Celine Swinnen (Mazzel) en Katrien Soors (Quittero). *** De VOR-jumping in Loenhout had een zege in petto voor Hanne Ebens (Surprise) en Janke Beunkens (Bao De La Sure). *** Ook meegeven dat woensdag een 3-sterrenconcours start in Opglabbeek. (jh)