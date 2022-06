Thibaut De Smet wint WK cross duatlon, ook andere Belg mag mee op het podium

Thibaut De Smet heeft maandag in het Roemeense Targu Mures het wereldkampioenschap cross duatlon gewonnen. Hij legde de 6,5 kilometer lopen 23,2 kilometer mountainbiken en 3,3 kilometer lopen af in 1u52:41. Ook het zilver was voor een Belg. Sébastien Carabin werd tweede in 1u54:27. De Italiaan Alessandro Saravalle (1u56:45) mocht als derde mee het podium op.