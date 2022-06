Sterke Dylan Borlée wint op World Athletics in Praag en strandt op zucht van EK-limiet

Dylan Borlée heeft maandag de 400 meter gewonnen bij de World Athletics Continental Tour in het Tsjechische Praag. Hij klokte 45.80 en strandt zo op tien honderdsten van de limiet voor het EK atletiek in augustus in München.

Zondag liep Borlée nog in het Poolse Chorzow, waar hij 46.02 klokte. Die wedstrijd plus vlucht naar Tsjechië heeft hij blijkbaar vlot verteerd, want een dag later ging het in Praag alweer een stukje sneller. Het persoonlijk record van de Belgian Tornado staat al vier jaar op 45.55. Daar komt hij nu aardig bij in de buurt. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 nodig.

Borlée haalde het maandag voor de Duitser Marvin Schlegel, die 46.11 klokte. Christian Iguacel is voorlopig de snelste Belg van 2022 met 45.71.